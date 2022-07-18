ЕС ускоряет поиски не-российского газа

Евросоюз удвоит импорт газа из Азербайджана в течение нескольких лет: об этом в понедельник заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В Баку она подписала меморандум о стратегическом партнёрстве. В прошлом году Азербайджан поставил Европе 8 миллиардов кубометров, в основном по газопроводу через Турцию.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:

"ЕС принимает решение о диверсификации — в сторону от России к более надёжным партнёрам. И я рада назвать в их числе Азербайджан. Вы действительно важный энергетический партнёр для нас, и на вас всегда можно было положиться".

Италия ищет замену российскому газу в Алжире: премьер-министр Марио Драги в понедельник начал визит в эту страну. Одна из тем — поставки около 4 миллиардов кубометров, причём по словам главы итальянского кабмина, этот объём может быть получен даже быстрее, чем ожидалось.

Тему углеводородов обсуждают и в Париже: к Эммануэлю Макрону приехал шейх Объединённых Арабских Эмиратов.

Стремление европейских политиков найти нероссийский газ подогревает плановое обслуживание "Северного потока-1" — крупнейшего из действующих трубопроводов, поставляющих в Европу российское топливо.

Анн-Софи Корбо, Колумбийский университет:

"Вопрос в том, вернется ли "Северный поток-1", который является очень важным газопроводом в Германию, обратно в эксплуатацию после техобслуживания с 11 по 21 июля. Это очень хороший вопрос, и пока сигналы не особенно обнадёживают".

В ЕС техобслуживанием очень взволнованы и, хотя Москва обещала как можно скорее восстановить работу СП-1, на всякий случай готовятся к худшему. В Германии уже предупредили, что без этих поставок запасов в хранилищах не хватит на зиму, и цены на топливо могут подскочить в три раза, а температуру в домах в отопительный период придётся снизить.