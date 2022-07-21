В Словении из-за пожара взрываются боеприпасы

В Испании пока не удаётся взять под контроль лесные пожары на севере и западе страны. Там остаются ещё 9 крупных очагов. В провинции Виго на помощь пожарным приходят военные. Справиться с огнём по-прежнему мешают сильный ветер и жара. На всей территории королевства остаётся чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности.

В Словении эвакуировано население трёх деревень, которые оказались в зоне распространения большого пожара. Власти страны называют его крупнейшим за все более чем 30 лет существования независимой республики. Огонь охватил площадь более чем в 2000 гектаров. Из-за огромных температур взрываются боеприпасы, лежавшие в земле ещё со времён боёв Первой мировой войны. Словенским пожарным активно помогают соседи.

Во Франции температура воздуха за последниедни несколько снизилась, что помогло пожарным взять под контроль распространение пламени в Жиронде. В этом регионе огонь уничтожил уже более 20 тысяч гектаров леса и вынудил эвакуировать 36 тысяч человек. Но синоптики предупреждают, что в выходные на западе страны вновь ожидается жара.