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мир

Европа в огне

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 Вероника Доваль
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Европа в огне
Европа в огне   -   Авторское право  Joao Henriques/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Лесные пожары продолжают бушевать по всей Европе. Тяжелая ситуация складывается во Франции и Великобритании, а также в Испании, Италии и Греции. Под Афинами в районе Мегары произошло новое возгорание, тогда как на севере страны огонь удалось взять под контроль. За последние сутки сотни людей были вынуждены эвакуироваться.

Константина Ифанти, местная жительница: "Мы оставили наше имущество, наши дома, которые, загорелись от одной искры, попавшей в сарай. Температура была очень высокой, окна разбились, стены сломались, полдома было разрушено".

С лесными пожарами на нескольких фронтах борется и Испания. В Авиле к северо-западу от Мадрида выжжено более 4 тысяч гектаров и из-за ветра, который постоянно меняет направление. Этим летом 27 стран Евросоюза объединили свои ресурсы, чтобы более эффективно противодействовать стихии.

Поддержку партнеров по сообществу на себе ощущает Словения. К группе пожарных, которые пытаются сдержать распространение огня в районе Краса присоединились итальянский пожарный самолет и вертолет из Австрии.

Обстановка осложняется беспрецедентной волной жары, которая обрушилась на Европу. Особенно тяжело в эти дни приходится пожилым людям, а также тем, кто работает на улице. Только в Испании и Португалии за последнюю неделю из-за жары умерли около 2 тысяч человек.