Экстремальная жара и лесные пожары на западе Европы

Пожары и жаркая погода в нескольких странах Европы стали причиной гибели сотен человек и серьезных разрушений.

В Португалии c огнем борются более трех тысяч пожарных. Власти страны сообщают об избыточной смертности из-за экстремальной жары.

В Греции два новых пожара вспыхнули к западу от Афин, пламя охватило жилые районы. Сотни человек были эвакуированы.

Лесной пожар в департаменте Жиронда на юго-западе Франции - один из самых разрушительных за всю историю страны. Президент Эммануэль Макрон пообещал, что будет реализован общенациональный проект по восстановлению лесов.

Сразу же приступим к работе. Это будет нелегко. Почему? Потому что, прежде всего, мы знаем слабые места этого леса, с точки зрения управления. Мы должны вновь засеять его, должны заставить его расти снова, но уже по другим правилам, с учетом мер профилактики Эммануэль Макрон президент Франции

Пожарные Испании получили небольшую передышку, так как температура воздуха в стране слегка снизилась, однако согласно прогнозам метеорологов 40-градусная жара вскоре вернется.

Во время этой жары, по нашим данным, более 500 человек скончались в результате чересчур высоких температур. Вдобавок к этому пожары наносят огромный урон. Поэтому, учитывая, что нас ждут очень трудные и тяжелые дни из-за этой жаркой погоды, я прошу наших граждан проявлять крайнюю осторожность Педро Санчес премьер-министр Испании

Власти французской столицы распорядились раздать парижским бездомным 10 тысяч бутылок с водой, чтобы помочь уязвимым слоям населения справиться с экстремальной жарой.