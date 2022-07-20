Экстремальная жара и лесные пожары на западе Европы

Экстремальная жара и лесные пожары на западе ЕвропыКомментарии
Пожары и жаркая погода в нескольких странах Европы стали причиной гибели сотен человек и серьезных разрушений.
В Португалии c огнем борются более трех тысяч пожарных. Власти страны сообщают об избыточной смертности из-за экстремальной жары.
В Греции два новых пожара вспыхнули к западу от Афин, пламя охватило жилые районы. Сотни человек были эвакуированы.
Лесной пожар в департаменте Жиронда на юго-западе Франции - один из самых разрушительных за всю историю страны. Президент Эммануэль Макрон пообещал, что будет реализован общенациональный проект по восстановлению лесов.
Пожарные Испании получили небольшую передышку, так как температура воздуха в стране слегка снизилась, однако согласно прогнозам метеорологов 40-градусная жара вскоре вернется.
Власти французской столицы распорядились раздать парижским бездомным 10 тысяч бутылок с водой, чтобы помочь уязвимым слоям населения справиться с экстремальной жарой.