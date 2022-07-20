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мир

Экстремальная жара и лесные пожары на западе Европы

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 Михаил Саленков
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Президент Франции Эммануэль Макрон посетил пострадавший от лесных пожаров регион страны
Президент Франции Эммануэль Макрон посетил пострадавший от лесных пожаров регион страны   -   Авторское право  Bob Edme/Copyright 2022The Associated Press. All rights reserved

Пожары и жаркая погода в нескольких странах Европы стали причиной гибели сотен человек и серьезных разрушений.

В Португалии c огнем борются более трех тысяч пожарных. Власти страны сообщают об избыточной смертности из-за экстремальной жары.

В Греции два новых пожара вспыхнули к западу от Афин, пламя охватило жилые районы. Сотни человек были эвакуированы.

Лесной пожар в департаменте Жиронда на юго-западе Франции - один из самых разрушительных за всю историю страны. Президент Эммануэль Макрон пообещал, что будет реализован общенациональный проект по восстановлению лесов.

Сразу же приступим к работе. Это будет нелегко. Почему? Потому что, прежде всего, мы знаем слабые места этого леса, с точки зрения управления. Мы должны вновь засеять его, должны заставить его расти снова, но уже по другим правилам, с учетом мер профилактики
Эммануэль Макрон
президент Франции

Пожарные Испании получили небольшую передышку, так как температура воздуха в стране слегка снизилась, однако согласно прогнозам метеорологов 40-градусная жара вскоре вернется.

Во время этой жары, по нашим данным, более 500 человек скончались в результате чересчур высоких температур. Вдобавок к этому пожары наносят огромный урон. Поэтому, учитывая, что нас ждут очень трудные и тяжелые дни из-за этой жаркой погоды, я прошу наших граждан проявлять крайнюю осторожность
Педро Санчес
премьер-министр Испании

Власти французской столицы распорядились раздать парижским бездомным 10 тысяч бутылок с водой, чтобы помочь уязвимым слоям населения справиться с экстремальной жарой.