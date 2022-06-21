Украинское зерно: "прогресса нет"

Украинские порты остаются закрытыми и около 25 миллионов тонн зерновых, предназначенных на экспорт, не могут быть вывезены из страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что переговоры, направленные на решение проблемы, до сих пор не дали результата.

– Мы ведём сложные переговоры на разных уровнях, чтобы разблокировать украинские порты. Но пока не достигнуто никакого прогресса, поскольку не найдено действенного инструмента для их защиты от новых нападений со стороны России.

Между тем Венгрия выразила готовность организовать транспортировку зерна через свою территорию, используя для этой цели грузовики и железнодорожные составы. В частности, Петер Сийярто, министр иностранных дел страны, отметил:

– Мы предложили направить через Венгрию экспорт украинского зерна, предназначенного для стран Северной Африки или Ближнего Востока. Мы также могли бы помочь с транспортировкой и логистикой.

Тем временем на востоке страны линия фронта приближается к Краматорску, но несмотря на это многие местные жители не уезжают отсюда. Город расположен всего в 50 км от Северодонецка, где бои продолжаются уже полтора месяца.