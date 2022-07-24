English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Украина

В Харькове разбирают завалы после артобстрела

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Женщина смотрит на разбитый в результате обстрела троллейбус на рынке Барбашово в Харькове. 21 июля 2022
Женщина смотрит на разбитый в результате обстрела троллейбус на рынке Барбашово в Харькове. 21 июля 2022   -   Авторское право  Evgeniy Maloletka/AP Photo

Воскресенье, 24 июля, — ровно 150-й день войны в Украине. В этот день в Харькове продолжают расчищать завалы после удара, нанесенного российскими войсками в четверг. По данным местных властей, по меньшей мере три человека погибли, еще как минимум 23 получили ранения.

Чтобы оценить масштаб разрушений, второй по величине город Украины посетил министр обороны страны Алексей Резников. Он также навестил в больнице раненых украинских военнослужащих и вручил награды солдатам и офицерам, волонтерам и работникам коммунальных служб.

По словам представителей местной администрации, российская армия обстреляла один из самых густонаселенных районов Харькова — Северную Салтовку. От удара пострадали жилые дома, мечеть, торговые павильоны, автобусная остановка, спортзал, а также одно из медицинских учреждений.

Российское Минобороны никак не прокомментировало информацию об обстреле жилого района Харькова. Ранее в ведомстве заявляли, что на территории Национального экономического университета имени Семена Кузнецова якобы дислоцирован штаб теробороны и оборудован склад боеприпасов.