В Харькове разбирают завалы после артобстрела

Воскресенье, 24 июля, — ровно 150-й день войны в Украине. В этот день в Харькове продолжают расчищать завалы после удара, нанесенного российскими войсками в четверг. По данным местных властей, по меньшей мере три человека погибли, еще как минимум 23 получили ранения.

Чтобы оценить масштаб разрушений, второй по величине город Украины посетил министр обороны страны Алексей Резников. Он также навестил в больнице раненых украинских военнослужащих и вручил награды солдатам и офицерам, волонтерам и работникам коммунальных служб.

По словам представителей местной администрации, российская армия обстреляла один из самых густонаселенных районов Харькова — Северную Салтовку. От удара пострадали жилые дома, мечеть, торговые павильоны, автобусная остановка, спортзал, а также одно из медицинских учреждений.

Российское Минобороны никак не прокомментировало информацию об обстреле жилого района Харькова. Ранее в ведомстве заявляли, что на территории Национального экономического университета имени Семена Кузнецова якобы дислоцирован штаб теробороны и оборудован склад боеприпасов.