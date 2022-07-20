Пожары: Греция, Франция, Испания

Греция

Лесные пожары продолжают бушевать по всей Европе: огонь, вспыхнувший на окраинах Афин, вынудил людей эвакуироваться. Сначала загорелась сухая, как трут, растительность у подножия горы Пентели, где в античные времена добывали мрамор. (Именно из пентелийского мрамора построен Парфенон. Здесь, по преданию, находятся и ворота в царство Аида).

Пламя быстро распространилось, подгоняемое сильными ветрами. Во вторник вечером около 78 пожарных при поддержке 22 машин и 16 самолётов пытались укротить огонь, наступающий с двух фронтов.

Франция

В регионе Жиронда на юго-западе Франции два крупных пожара, охвативших сухие сосновые леса, также вынудили десятки тысяч местных жителей покинуть свои дома.

В местах летнего отдыха - таких; как дюна Пила, самая высокая песчаная дюна в Европе - пожары уничтожают кемпинги, и отпуск для отдыхающих закончился эвакуацией.

Командир пожарной бригады Матье Жомейн с горечью констатирует:

"Дюна позади нас. Лес, как видите, практически обуглен. Зловещий пустынный ландшафт... Потребуется немало времени, чтобы эти места вновь обрели свою красоту".

Сильные ветры и экстремальная жара осложняют тушение пламени. Есть основания полагать, что один из пожаров возле Бордо был устроен преднамеренно.

Испания

В Испании борьба с огнём ведется на нескольких фронтах: на северо-западе Заморы, в Галисии и на побережье Коста-дель-Соль, которое сейчас находится под контролем. Эксперты говорят, что в этом году палящая жара и лесные пожары наступили на три недели раньше, чем обычно.

Португалия

В Португалии снижение температуры воздуха в последние дни ослабило нагрузку на аварийные бригады, но в среду вновь прогнозируется более жаркая погода.