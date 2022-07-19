English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Франция

Пожары в Жиронде уничтожают лес

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Горит лес в департаменте Жиронда
Горит лес в департаменте Жиронда   -   Авторское право  Philippe Lopez/AFP or licensors

"Сотни пожарных были направлены в последние дни на юго-запад Франции, чтобы взять под контроль два масштабных возгорания  которые уже уничтожили тысячи гектаров леса в регионе" — передает корреспондент Euronews Анелиз Боржес из города Виландро в департаменте Жиронда. 

Задержан подозреваемый в поджоге, местные власти заявляют, что у них есть улики. Были эвакуированы тысячи местных жители, для многих пожары стали личной трагедией, они говорят что не представляют, как все все будет складываться дальше. 

Местные жители рассказали Euronews: 

"Да такое происходит впервые. Что я чувствую?  То же самое, что и все, — я переживаю. Но я уверена, что лучше чем-то заниматься, чем сидеть дома. Мы рады, что можем остаться в нашей деревне".

"Это очень больно, но мы говорим себе — это наш дом, и мы рады, что можем как-то помочь, быть здесь и видеть, как местные жители объединяются ".

Местный дом культуры переделали в координационный центр, где волонтеры собирают пожертвования и помощь, а также делают все возможное , чтобы поддержать пожарных. 

"Мы здесь находимся уже более пяти дней, с самого начала. Мы видим, что пожарные рады приезжать сюда, где мы стараемся о них заботиться, мы даже предлагаем сделать им массаж", — говорит один волонтеров. 

"В понедельник вечером сильные порывы ветра препятствовали усилиям пожарных,  это усложнило и без того трудную задачу. Спасатели были вынуждены были несколько раз менять свои позиции в течении дня и вечера. Между тем местные власти решили вырубить деревья, чтобы предотвратить дальнейшее приближение огня к населенным пунктам. Но речь идет о самой большой лесной территории Франции и последствия этих пожаров будут сказываться на окружающей среде на протяжении поколений", — передает с места событий корреспондент Euronews Анелиз Боржес.