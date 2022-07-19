Пожары в Жиронде уничтожают лес

"Сотни пожарных были направлены в последние дни на юго-запад Франции, чтобы взять под контроль два масштабных возгорания которые уже уничтожили тысячи гектаров леса в регионе" — передает корреспондент Euronews Анелиз Боржес из города Виландро в департаменте Жиронда.

Задержан подозреваемый в поджоге, местные власти заявляют, что у них есть улики. Были эвакуированы тысячи местных жители, для многих пожары стали личной трагедией, они говорят что не представляют, как все все будет складываться дальше.

Местные жители рассказали Euronews:

"Да такое происходит впервые. Что я чувствую? То же самое, что и все, — я переживаю. Но я уверена, что лучше чем-то заниматься, чем сидеть дома. Мы рады, что можем остаться в нашей деревне".

"Это очень больно, но мы говорим себе — это наш дом, и мы рады, что можем как-то помочь, быть здесь и видеть, как местные жители объединяются ".

Местный дом культуры переделали в координационный центр, где волонтеры собирают пожертвования и помощь, а также делают все возможное , чтобы поддержать пожарных.

"Мы здесь находимся уже более пяти дней, с самого начала. Мы видим, что пожарные рады приезжать сюда, где мы стараемся о них заботиться, мы даже предлагаем сделать им массаж", — говорит один волонтеров.

"В понедельник вечером сильные порывы ветра препятствовали усилиям пожарных, это усложнило и без того трудную задачу. Спасатели были вынуждены были несколько раз менять свои позиции в течении дня и вечера. Между тем местные власти решили вырубить деревья, чтобы предотвратить дальнейшее приближение огня к населенным пунктам. Но речь идет о самой большой лесной территории Франции и последствия этих пожаров будут сказываться на окружающей среде на протяжении поколений", — передает с места событий корреспондент Euronews Анелиз Боржес.