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Великобритания

Перепись королевских лебедей: уже не для пиров

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Ответственный за лебедей чиновник носит фуражку с королевской короной и лебединым пером
Ответственный за лебедей чиновник носит фуражку с королевской короной и лебединым пером   -   Авторское право  Steve Parsons/PA

В Англии пересчитывают королевских лебедей. По традиции считается, что все эти птицы принадлежат монарху. В средние века считать их надо было для того, чтобы убедиться, что их хватит на все королевские пиры и банкеты. Но подавать лебединое мясо к королевскому столу перестали много столетий назад, и сегодня чиновники в фуражках с перьями работают ради учёта и сохранения популяции.

Ответственного за лебедей называют королевским клеймовщиком: раньше английский король мог даровать приближённым право владеть несколькими лебедями (и готовить их по желанию). Все не-королевские птицы помечались клеймами на клюве. Но клеймить лебедей — как и подавать к столу — прекратили уже к XVIII веку.

Дэвид Барбер, королевский клеймовщик:

"Сейчас численность меньше, чем в прошлом году. В зимние месяцы мы потеряли огромное число лебедей из-за птичьего гриппа. Особенно мы волнуемся за гнездящиеся пары — это же будущее. Но в целом ситуация не катастрофическая, птиц просто меньше нормы".

Лебедей на Темзе пересчитывают в третью неделю июля. Каждого лебедя, обнаруженного на реке, вытаскивают из воды, взвешивают, измеряют и проверяют на наличие травм. А из-за распространения птичьего гриппа в последнее время ещё и дезинфицируют.