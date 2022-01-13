Крупнейшая выставка акварелей принца Чарльза в Лондоне

В Лондоне снова открыта самая крупная выставка акварелей принца Чарльза.

Публике представлены 79 из около 680 его работ, выбранных лично будущим монархом.

Среди них все, что так мило сердцу принца - шотландские горы, сельский ландшафт Уэльса, французский прованс, греческий Афон и Трансильвания.

Сам принц Чарльз признается, что выбрал акварель, так как качество фотографии его не устраивает.

Я не питаю иллюзий, что мои наброски представляют собой великое искусство или расцвет таланта! Они представляют собой, как ничто другое, мою особую форму "фотоальбома" и, как таковые, значат для меня очень много принц Чарльз

Иногда принц подписывал свои работы A.G. Carrick - псевдоним, созданный из инициалов его других имен Артур и Джордж, а также одного из его титулов, графа Каррика.

Куратор выставки, Рози Олдертон, сказала, что Чарльз происходит из "рода художников".

Отец Чарльза, принц Филипп, который умер в апреле прошлого года в возрасте 99 лет, был талантливым художником, как и королева Виктория, правившая с 1837 по 1901 год, и до королевы Елизаветы II являвшаяся самым долгоправящим монархом Великобритании.