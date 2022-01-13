Крупнейшая выставка акварелей принца Чарльза в Лондоне

Крупнейшая выставка акварелей принца Чарльза в ЛондонеКомментарии
В Лондоне снова открыта самая крупная выставка акварелей принца Чарльза.
Публике представлены 79 из около 680 его работ, выбранных лично будущим монархом.
Среди них все, что так мило сердцу принца - шотландские горы, сельский ландшафт Уэльса, французский прованс, греческий Афон и Трансильвания.
Сам принц Чарльз признается, что выбрал акварель, так как качество фотографии его не устраивает.
Иногда принц подписывал свои работы A.G. Carrick - псевдоним, созданный из инициалов его других имен Артур и Джордж, а также одного из его титулов, графа Каррика.
Куратор выставки, Рози Олдертон, сказала, что Чарльз происходит из "рода художников".
Отец Чарльза, принц Филипп, который умер в апреле прошлого года в возрасте 99 лет, был талантливым художником, как и королева Виктория, правившая с 1837 по 1901 год, и до королевы Елизаветы II являвшаяся самым долгоправящим монархом Великобритании.