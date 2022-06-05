Подданные снова увидели королеву

В заключительный день торжеств по случаю 70-летия пребывания на троне Елизавета II появилась на балконе Букингемского дворца в окружении членов своей семьи. Глава государства поприветствовала толпу, собравшуюся перед дворцом, чтобы исполнить гимн Великобритании "Боже, храни королеву".

Кульминацией программы платинового юбилея стал парад, в котором приняли участие более 10 тысяч человек. По центру Лондона проехала позолоченная карета, которая на протяжении 2 с половиной веков использовалась для коронаций и королевских свадеб. В её окнах было помещена анимация на основе кадров, сделанных в день восшествия монарха на престол 2 июня 1953 года.

Участники парада прошли от Вестминстерского аббатства до Букингемского дворца, над которым был поднят флаг, так подданных оповестили о присутствии королевы в своей лондонской резиденции.

Елизавета II ранее находилась в замке Виндзор, она пропустила большую часть публичных мероприятий, растянувшихся на 4 дня.

В воскресенье по всей стране также прошли пикники, миллионы британцев смогли поднять бокал за здоровье монарха. В Виндзоре гостей встречал младший сын королевы принц Эдвард. Принц Чарльз и герцогиня Корнуолльская Камилла посетили праздничный ланч на поле для крикета в Лондоне.

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