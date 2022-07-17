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мир

Жара и пожары охватили Европу

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 Вероника Доваль
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Жара в Европе
Жара в Европе   -   Авторское право  GAIZKA IROZ/AFP

В Европе стоит аномальная жара и бушуют лесные пожары. На западе Франции в департаменте Жиронда близ ЛандирАса со вторника огонь охватил свыше 9 тысяч гектаров леса. 16 июля из близлежащих муниципалитетов в целях безопасности было эвакуировано полторы тысячи человек. Метеорологическая служба страны объявила в 38 департаментах оранжевый уровень опасности из-за жары.

Тем временем правительство Португалии собирается продлить режим пожарной тревоги. В минувшую субботу в стране было относительное затишье, и только один крупный пожар все еще активен на севере.

Всего за несколько дней, согласно отчету гражданской защиты, в результате пожаров погибли два человека и около шестидесяти получили ранения. В общей сложности с начала аномальной жары было уничтожено около 15 тысяч гектаров леса

В Испании тоже сгорели десятки тысяч гектаров леса. В Саламанке, огонь охватил около 40 км2. В субботу пожарные все еще пытались потушить несколько очагов от севера до юга страны. Работа усложнялась из-за высоких температур. По данным министерства здравоохранения Испании, с июля было зарегистрировано 238 смертей, связанных с жарой.

Огонь не пощадил и Италию, особенно в районе Венеции. На этом морском курорте горящий сосновый лес находится рядом с очень популярным среди туристов пляжем. Путешественникам и отдыхающим пришлось прыгать в воду, чтобы спастись от пламени. Итальянские пожарные спасли восемь человек.