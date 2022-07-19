Выборы лидера британских тори: четверо претендентов

За пост лидера правящей Консервативной партии Великобритании поборются четверо кандидатов.

По итогам промежуточного голосования 358 депутатов тори из борьбы за кресло Бориса Джонсона парламентарий Том Тугендхат. В списке претендентов остаются экс-глава Минфина Британии Риши Сунак, упрочивший своё лидерство, а также бывший министр обороны Пенни Мордонт, глава МИД Лиз Трасс и депутат Кеми Бэйднок.

Борис Джонсон и все члены кабмина продолжат исполнять свои обязанности до того, как определится новый лидер партии, поскольку британский парламент не поддержал вотум недоверия правительству.

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