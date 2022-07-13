8 кандидатов на смену Джонсону встретятся во втором туре

8 кандидатов на пост главы британского правительства смогли пройти первый тур голосования, который завершился во вторник. Кандидатам требовалась поддержка 20 однопартийцев-консерваторов.

Второй тур голосования с целью найти замену Борису Джонсону начнётся в среду. В него среди прочих вышли экс-глава казначейства Риши Сунак, министр торговли Пенни Мордаунт, министр иностранных дел Лиз Трасс, нынешний глава казначейства Надим Захави. Интересно, что экс-министр здравоохранения Саджид Джавид, чья отставка на прошлой неделе помогла сместить Джонсона, не попал в число избранных.

Во втором туре кандидаты, не набравшие 30 голосов, будут исключаться. Дальнейшие раунды голосования состоятся в четверг и, если потребуется, на следующей неделе. В консервативной партии хотели бы завершить выборы до того, как законодатели уйдут на летние каникулы 21 июля.

Два финалиста второго тура проведут остаток лета в предвыборной кампании. Новый лидер будет определён после возвращения Палаты общин 5 сентября.

Большинство консерваторов опасаются оставлять Джонсона на посту, "хромой" лидер - это последнее, что нужно Великобритании в условиях войны на Украине и роста цен на продукты питания и энергоносители, убеждены в партии.

Экономическими приоритетами для следующего хозяина Даунинг-стрит, по мнению бизнес-сообщества и специального комитета казначейства, должны стать стимуляция экономического роста и создание рабочих мест, сокращение налогов не приветствуется.