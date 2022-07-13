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Великобритания

Кто сменит Джонсона?

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 Вероника Доваль
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Тори выбирают лидера
Тори выбирают лидера   -   Авторское право  Stefan Rousseau/PA via AP

Шесть кандидатов на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра Великобритании прошли во второй тур голосования депутатов-однопартийцев. Но главными фаворитами называют бывшего министра финансов Риши Сунака и экс-министра обороны Пенни Мордонт, которые набрали наибольшее число голосов.

Бывший глава МИДа Джереми Хант и министр финансов Надим Захави не смогли получить минимально необходимой поддержки в 30 голосов и выбыли из дальнейшей борьбы за премьерское кресло.

Второй тур голосования состоится в четверг. Отсев кандидатов необходимо завершить до 21 июля, когда парламент уйдет на летние каникулы. После этого в списках должны остаться только два претендента. Их судьбу будут определять уже не депутаты Палаты общин, а 160 тысяч членов Консервативной партии.

Победа в борьбе за пост лидера тори автоматически наделяет ее обладателя мандатом главы правительства, так как консерваторы являются правящей партией.

Имя преемника ушедшего в отставку Бориса Джонсона должно быть объявлено 5 сентября.