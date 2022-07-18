Литва: "Самое опасное место на Земле"

"Самым опасным местом на Земле" называет брюссельская газета "Политико" границу между Литвой и Польшей. Из-за конфликта вокруг транзита российских грузов в Калининградскую область, журналисты считают, что Сувалкский коридор — вполне вероятное место начала вооружённого конфликта между Россией и НАТО.

В Литве на этом фоне озабочены возможными потерями турсектора: отрасль едва начала оправляться от коронакризиса.

Зигмантас Даргявичюс, вице-президент Литовской ассоциации отелей и ресторанов:

"Кто же поедет в самый опасный регион мира? Это не наше мнение, это вот эта газета пишет. Вот пример: в июле 10 групп немецких туристов отменили поездку в замок Панямуне. А представьте, что происходит с туристами из Японии или Южной Кореи".

До коронавируса почти половина туристов в стране были именно из Германии. Ситуацию называют непростой, но не катастрофической: гости из многих других стран по-прежнему готовы отдохнуть в Литве.

"Нет, я совсем не боюсь. Даже и не думал об этом".

"Я над этим серьёзно размышляла, следила, как развивается ситуация. Я решила, что именно сейчас приехать было бы очень интересно, в том числе для того, чтобы поговорить с людьми, послушать их мнения, которые могут довольно сильно отличаться от того, что мы думаем у себя в Бельгии".

Власти Литвы ради поддержки турбизнеса не исключают, что продлят действие "коронакризисных" налоговых льгот. Теперь для привлечения туристов планируется запустить информационную кампанию, которая, среди прочего, будет разъяснять, что Литва пока что остаётся безопасной страной.