Война в Украине: обстрел Николаева и похороны в Виннице

Российские ракеты поразили в воскресенье промышленные объекты в Николаеве на юге Украины, ключевом центре судостроения в устье реки Южный Буг. В последние недели стратегический город подвергался регулярным ракетным ударам с целью ослабить оборону. В Москве говорят, что целятся лишь по военной инфраструктуре.

В начале войны ВСУ отражали попытки россиян захватить Николаев, который находится недалеко от побережья Чёрного моря между оккупированным Крымом и главным украинским портом Одессой. С тех пор российские войска прекратили попытки наступления на город, но продолжали наносить регулярные ракетные удары по Николаеву и Одессе.

Командование РФ говорит о намерении отрезать от Украины все побережье Чёрного моря вплоть до границы с Румынией. В случае успеха такие усилия нанесут сокрушительный удар по украинской экономике и торговле и позволят обеспечить сухопутный мост в сепаратистский регион Молдавии Приднестровье, где находится российская военная база.

В воскресенье Минобороны РФ заявило об уничтожении склада противокорабельных ракет "Гарпун", доставленных в Украину партнёрами по НАТО. Утверждается также, что в ходе последней серии ударов российские военные нанесли удары по украинским войскам и артиллерийским позициям в Донбассе, в том числе по реактивной системе залпового огня HIMARS, поставленной США. Но российские заявления не могут быть подтверждены независимыми источниками.

Украинская полиция сообщила, что в субботу российские войска нанесли двойной ракетный удар по небольшому городу Покровску в Донецкой области. Разрушены дома, есть погибшие и раненые, но их число пока не уточняется.

Министерство обороны Великобритании заявило в воскресенье, что россияне перемещает силы и технику между Херсоном, Мариуполем и Запорожьем, а также усиливают меры безопасности вокруг Мелитополя. На данный момент российские военные сосредоточили свои усилия на попытке взять под контроль восточный промышленный центр Украины, Донбасс, где расположены наиболее боеспособные и хорошо оснащенные украинские силы.

Предполагается, что они стремятся укрепить свои позиции в Херсонской области близ Крыма и части северной Запорожской области, которые захватили на начальном этапе войны, опасаясь украинского контрнаступления.

В Виннице прошли похороны 4-летней Лизы Дмитриевой, погибшей в результате российского обстрела в минувший четверг. Отпевали её в Спасо-Преображенском соборе XVIII века. Девочка, у которой был синдром Дауна, направлялась к логопеду со своей матерью. Женщина находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Украина утверждает , что по-прежнему удерживает контроль над двумя небольшими селами в Луганской области, одной из двух, составляющих Донбасс, и успешно отражает попытки России продвинуться вглубь второй, Донецкой области

Генеральный штаб украинских вооруженных сил заявил в воскресенье, что украинские войска предотвратили как попытки россиян продвинуться к Славянску, ключевому украинскому опорному пункту в Донецке, так и атаки в других частях региона.

Дмитрий Медведев, заместитель главы Совета безопасности России под председательством президента Владимира Путина, отреагировал на заявления украинских официальных лиц о том, что ВСУ могут нанести удар по мосту, соединяющему Крым и с российской территорией, предупредив, что это вызовет "разрушительные последствия для украинского руководства".

"Хочу в связи с этим сказать, что, совершенно очевидно, они понимают последствия таких заявлений, а последствия очевидны: если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит "судный день", очень быстрый и тяжелый, укрыться будет очень сложно", - заявил Медведев в воскресенье.

В ответ на это советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал Медведева "маленьким забытым историей человеком, который вызывает только жалость".

Украинский президент Владимир Зеленский призвал украинцев не поддаваться на попытки России запугать их предупреждениями о грядущих ужасающих ракетных ударах, которые, по его словам, направлены на раскол украинского общества.

"Понятно, что никакие российские ракеты или артиллерия не смогут разрушить наше единство или увести нас с нашего пути к демократической, независимой Украине, — сказал Зеленский в своем ночном видеообращении к нации. - И также понятно, что украинское единство нельзя сломать ни ложью, ни запугиванием".