Главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова задержали на сутки

Московская полиция задержала главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова. Как сообщают его коллеги, журналист собирался вместе с ними прогуляться. Когда он вышел на улицу с сыном, когда к нему подбежали сотрудники в полицейской форме и штатском. Дожидаться мать сотрудники МВД не захотели, ребёнка оставили журналистам, а Сергея Смирнова увезли в ОВД.

По данным «Апологии протеста», на главного редактора «Медиазоны» составили протокол об участии в несанкционированной акции, которая привела к созданию помех для транспорта. Издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов сообщает, что журналиста привлекают по статье о повторном нарушении правил проведения митингов. В материалах говорится о выступлениях в поддержку Алексея Навального 23 января. «ОВД-Инфо» отмечает, что Сергей Смирнов в тот день находился дома. Тем не менее его оставили в отделе полиции на сутки в ожидании суда. Ему грозит крупный штраф или арест на срок до месяца.

В поддержку Сергея Смирнова выступил целый ряд российских СМИ и представители самых разных политических движений. Освободить его требуют, в частности, редакции «Эха Москвы», телеканала «Дождь», «Открытых медиа», «Проекта», The Bell, журнала «Холод». Его коллеги расценивают действия силовиков как давление на «Медиазону» и воспрепятствование работе журналистов. Издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов обращает внимание на то, что это «первое в России задержание главного редактора федерального СМИ в контексте протестных акций».

Журналисты, правозащитники и политические активисты сообщают о многочисленных задержаниях в разных городах России в преддверии новых акций оппозиции. После того, как сторонники Алексея Навального призвали на несанкционированные демонстрации, прокуратура пригрозила потенциальным участникам этих выступлений уголовной ответственностью. МВД перекрывает в воскресенье центр Москвы «в связи с призывами граждан к участию в несанкционированных акциях», ряд улиц закроют для пешеходов, не будут работать семь станций метро.

Схема перекрытия улиц в Москве 31 января 2021 МВД России

Неделю назад на акцию в поддержку Навального в Москве вышли, по разным оценкам, до нескольких десятков тысяч протестующих. Эти выступления сопровождались самыми массовыми задержаниями в современной истории России. В списках «ОВД-Инфо» более 4 тыс. задержанных по всей стране, только в Москве в полицейские и сотрудники Росгвардии забрали свыше 1500 человек.

Власти сообщают о десятках уголовных дел против участников и организаторов манифестаций, в том числе по статьям о насилии в отношении полицейских, о вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность и о нарушении санитарных правил.