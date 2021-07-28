К главреду The Insider Роману Доброхотову пришла с обыском полиция

К главному редактору The Insider Роману Доброхотову пришла с обыском полиция. Об этом он сам сообщил в Twitter около семи часов утра (МСК). После этого поста он перестал что-либо публиковать в соцсетях, а связь с ним прервалась.

Обыск прошел и в доме родителей Доброхотова. Супруга журналиста обратилась в "ОВД-Инфо".

В медиа-проекте подтвердили, что утренний визит полиции связан с уголовным делом по ст. 128.1 УК РФ "Клевета", возбужденным против The Insider в апреле в связи с жалобой нидерландского журналиста Максимилиана Бернардуса Вилем Ван дер Верффа, "известного критика украинских властей, симпатизирующего ДНР/ЛНР", как его характеризовали журналисты из команды Доброхотова. По их данным, он сотрудничал с ГРУ и, среди прочего, за вознаграждение от Минобороны распространял альтернативные версии крушения Boeing 777 в Донецкой области.

Юридическую помощь Доброхотову будет оказывать адвокат "Правозащиты Открытки" Оксана Опаренко. Сообщество отмечает, что по версии УВД по ЮЗАО г. Москвы, "неустановленное лицо в неустановленном месте не позднее 12 ноября 2020 года разместило твит с "дезинформацией о сбитом Боинге МН-17" в твиттер-аккаунте пользователя Roman Dobrokhotov". По данному делу ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Друзья журналиста сообщают, что сегодня он должен был отправиться в командировку за пределы России.

На прошлой неделе Минюст включил интернет-издание, специализирующееся на журналистских расследованиях и проверке фактов, в список СМИ-иноагентов, где уже числятся, в частности, "Голос Америки", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", "Сибирь. Реалии" и Meduza. Тогда сам Доброхотов отмечал, что "The Insider — это латвийское издание, которое зарегистрировано в Латвии по латвийскому законодательству", а поскольку "представительства издания в России нет", "все эти безумные законы на Insider не распространяются".

Среди последних нашумевших расследований, в которых приняло участие издание Доброхотова, - материал о возможных отравителях Алексея Навального.