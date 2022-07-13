США объявили об убийстве ещё одного лидера "ИГ" в Сирии

Командование вооружённых сил США заявило об убийстве лидера террористической группировки «Исламское государство» в Сирии Махера аль-Агаля. Согласно американским данным, он погиб в результате удара с беспилотников в приграничном с Турцией районе Африн, ещё один влиятельный член группировки получил тяжёлые ранения.

По словам президента США Джо Байдена, после этой операции значительно сокращены возможности террористов планировать нападения в Сирии и соседних государствах.