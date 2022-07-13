Калининградский транзит: только по железной дороге

Сотни грузовиков ждут в очередях на российско-литовской и белорусско-литовской границах: с понедельника Литва расширила список товаров, запрещённых для транзита в Калининградскую область. Под санкции теперь попали алкоголь, древесина и промышленные химикаты на основе спирта и цемента. Литовская таможня докладывает, что только за вторник задержала 26 фур с такими грузами.

В Вильнюсе заявляют, что не предпринимают никаких односторонних шагов, а лишь следуют указаниям санкционных пакетов ЕС, которые запрещают перевозку ряда российских товаров по территории Евросоюза.

Вадимас Дикчюс, начальник КПП "Кибартай":

"Мы проводим более тщательный таможенный досмотр, так как учитываем возможность провоза санкционных товаров. Система оценивает, включены ли в санкционный список товары, которые поставляются из Калининградской области в Россию или обратно. Поэтому таможенный досмотр занимает больше времени".

В Кремле заявляют, что ограничения на товарооборот между двумя частями России абсолютно незаконны. В Брюсселе подчеркнули, что не намерены блокировать Калининградскую область; в среду Еврокомиссия указала странам разрешить калиниградский транзит, но только по железной дороге. Разрешены даже санкционные товары, но категорически запрещены военные грузы и продукция двойного назначения.