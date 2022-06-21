Россия возмущённо требует, чтобы Евросоюз немедленно восстановил транзит с Калининградом через Литву. После того, как посол ЕС был вызван в МИД РФ для разъяснений, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев пообещал:

"На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьёзное негативное влияние на население Литвы", - сказал Патрушев на проходящем во вторник в Калининграде совещании по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России.

Литовские власти свою вину в создавшейся ситуации отрицают. В Вильнюсе говорят, что никакой блокады Калининграда не происходит, и что это просто вступили в силу санкции, введённые против России из-за войны в Украине.

"Литва не заинтересована в какой-либо эскалации. Но есть санкции, которые необходимо ввести и соблюдать, - сказала премьер министр Литвы Ингрида Шимоните. - Забавно слышать о нарушениях международных договоров от государства, которое… я уже не знаю, есть ли какой-либо международный договор, который оно не нарушило".

Санкции начала применять главная железнодорожная компания Литвы на линии, соединяющей Калининград и Москву через часть литовской территории и Белоруссию.

Поставки на эту бывшую прусскую территорию, которую Россия присоединила после Второй мировой войны, всё ещё могут осуществляться по морю, да и по суше, но тольео если они не входят в список товаров, на которые распространяются санкции, введённые после вторжения российских войск в Украину.