Они бежали из России, осуждая вторжение в Украину

Они бежали из России, осуждая вторжение в УкраинуКомментарии
Более 6 млн человек уже покинули Украину с начала войны, но бежать из своей страны вынуждены и россияне, особенно те, кто работает в СМИ.
Одна из них, Лена, нашла убежище в Будапеште. И чтобы отплатить за теплый прием, она помогает в досуговом центре для украинских детей-беженцев.
Лена - продюсер и раньше училась в Венгрии, поэтому жизнь в Будапеште не кажется ей столь чуждой. Решение уехать пришло к ней практически сразу после начала войны.
Лена открыто осуждает российское вторжение - позиция, за которую многие россияне считают ее предателем.
В начале войны был закрыт один из последних бастионов свободных российских СМИ - телеканал "Дождь".
Заместитель главного редактора бежал в Литву. Дмитрий Еловский говорит, что сейчас в России практически невозможно работать журналистом, но уезжать ему было очень тяжело, даже когда его коллеги получали угрозы.
Сейчас Дмитрий работает на YouTube-канале проживающего в Швейцарии российского бизнесмена Михаила Ходорковского. Здесь он может говорить, что происходящее в Украине - это война, за что в России ему может грозить уголовное дело.
Но он чувствует, что будучи журналистом он не сможет вернуться на родину, пока Владимир Путин находится у власти.
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