Они бежали из России, осуждая вторжение в Украину

Более 6 млн человек уже покинули Украину с начала войны, но бежать из своей страны вынуждены и россияне, особенно те, кто работает в СМИ.

Одна из них, Лена, нашла убежище в Будапеште. И чтобы отплатить за теплый прием, она помогает в досуговом центре для украинских детей-беженцев.

Лена - продюсер и раньше училась в Венгрии, поэтому жизнь в Будапеште не кажется ей столь чуждой. Решение уехать пришло к ней практически сразу после начала войны.

Лена открыто осуждает российское вторжение - позиция, за которую многие россияне считают ее предателем.

Я бы хотела сказать, что лично я не имею ничего против страны, я говорю о государстве, той бюрократии, что решает за нас. Я не украинка, я россиянка. И не буду никем другим Лена Васильева продюсер

В начале войны был закрыт один из последних бастионов свободных российских СМИ - телеканал "Дождь".

Заместитель главного редактора бежал в Литву. Дмитрий Еловский говорит, что сейчас в России практически невозможно работать журналистом, но уезжать ему было очень тяжело, даже когда его коллеги получали угрозы.

Для меня это было очень трудно и грустно, потому что я провел месяц в России уже зная, что уеду. И этот месяц был полон печали, прощания. Я как будто собирал все с собой, будто собирал воспоминания в своем сознании Дмитрий Еловский журналист

Сейчас Дмитрий работает на YouTube-канале проживающего в Швейцарии российского бизнесмена Михаила Ходорковского. Здесь он может говорить, что происходящее в Украине - это война, за что в России ему может грозить уголовное дело.

Но он чувствует, что будучи журналистом он не сможет вернуться на родину, пока Владимир Путин находится у власти.

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