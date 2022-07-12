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Украина

Пакеты финансовой помощи Украине

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 Euronews
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Последствия ракетного удара по Новой Каховке
Последствия ракетного удара по Новой Каховке   -   Авторское право  Planet Labs PBC/AP

Пророссийские власти Новой Каховки утверждают, что сбиты три из шести ракет HIMARS, которыми накануне вооружённые силы Украины обстреляли город. Ранее сообщалось, что в результате удара по складу удобрений около 190 человек обратились за медицинской помощью, число жертв устанавливается. Разрушены несколько жилых домов.

В Киеве же заявляют, что нанесли точный удар по крупному складу боеприпасов, где до сих пор продолжается пожар и происходят взрывы.

Николаев подвергается уже российским ударам: городские власти говорят о 19 ракетах за один только вторник. Ранены 12 человек.

Большие жертвы в городе Часов Яр: спасатели продолжают разбор завалов на месте жилого дома, разрушенного российской ракетой. Извлечены тела более чем 40 человек.

В Москве называют сообщения из Часова Яра "фейком" и говорят об ударе по складу, где находились американские гаубицы.

На этом фоне Евросоюз заявил о предоставлении Украине большой финансовой помощи, которая поможет справиться с краткосрочными нуждами.

Валдис Домбровскис, вице-председатель Еврокомиссии:

"Министры одобрили сегодня предоставление помощи Украине в размере 1 миллиарда евро. Это первая часть исключительного пакета макрофинансовой помощи ЕС в размере до 9 миллиардов евро, который поможет поддержать макроэкономическую стабильность Украины и справиться с проблемами, вызванными жестокой войной России".

Тем временем Киев получил уже второй грант по линии правительства США и Всемирного банка — общая сумма составила 3 млрд долларов: эти деньги пойдут на покрытие госрасходов в медицинской области и обучение медперсонала; по заявлению украинского правительства, это безвозмездная помощь.