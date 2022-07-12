Текстовая трансляция Euronews | В результате удара по Часову Яру погибли 34 человека

Текстовая трансляция Euronews | В результате удара по Часову Яру погибли 34 человекаКомментарии
Количество погибших в результате ракетного удара по жилому дому в городе Часов Яр увеличилось до 34 человек, сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины.
В результате утреннего массированного обстрела города Николаева были ранены четыре человека, по предварительным данным, жертв нет, написал в Телеграм-канале глава областной администрации Виталий Ким.
Российские войска добиваются небольших территориальных успехов в Донецкой области, полагают в британской разведке. В частности, сообщается о взятии под контроль города Григоровка.
Потери российской армии в Украине составляют около 37470 человек личного состава, сообщает Генеральный штаб ВСУ. По данным украинских военных, за минувшие сутки наибольшие потери армия РФ понесла на Николаевском направлении.
Более 70 человек пострадали после удара ВСУ по Новой Каховке, сообщил глава оккупационной администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев. РИА Новости передают, что удар был нанесен американской РСЗО HIMARS.Накануне вечером руководство ВСУ заявило об ударе по складу боеприпасов в оккупированном городе.
Более 70 человек пострадали после удара ВСУ по Новой Каховке в Херсонской области, передает РИА "Новости" со ссылкой на главу оккупационной администрации Каховского района Херсонской области Владимира Леонтьева. Сообщается, что удар был нанесен американской РСЗО HIMARS.
Накануне вечером руководство ВСУ заявило об ударе по складу боеприпасов, расположенном в городе. По данным оперкомандования "Юг", в результате удара убиты более 50 российских военнослужащих.
Количество погибших в результате российского ракетного удара по жилому дому в г. Часов Яр выросло до 34 человек, сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.
"По состоянию на 07:00 личным составом Главного управления обнаружено и изъято из-под завалов разрушенного в результате обстрела 5-ти этажного жилого дома в г. Часов Яр тела 34 погибших лиц, из них 1 ребенок (мальчик около 9 лет), спасены из-под завалов 9 человек, проведена расчистка и разбор более 300 тонн разрушенных элементов дома, работы продолжаются", - цитирует "Интерфакс-Украина" сообщение ГСЧС.