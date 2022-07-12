Текстовая трансляция Euronews | В результате удара по Часову Яру погибли 34 человека

Количество погибших в результате ракетного удара по жилому дому в городе Часов Яр увеличилось до 34 человек, сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины.

В результате утреннего массированного обстрела города Николаева были ранены четыре человека, по предварительным данным, жертв нет, написал в Телеграм-канале глава областной администрации Виталий Ким.

Российские войска добиваются небольших территориальных успехов в Донецкой области, полагают в британской разведке. В частности, сообщается о взятии под контроль города Григоровка.

Потери российской армии в Украине составляют около 37470 человек личного состава, сообщает Генеральный штаб ВСУ. По данным украинских военных, за минувшие сутки наибольшие потери армия РФ понесла на Николаевском направлении.

Более 70 человек пострадали после удара ВСУ по Новой Каховке, сообщил глава оккупационной администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев. РИА Новости передают, что удар был нанесен американской РСЗО HIMARS.Накануне вечером руководство ВСУ заявило об ударе по складу боеприпасов в оккупированном городе.