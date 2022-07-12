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Украина

Война в Украине: обмен ударами

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Спасатели разбирают завалы разрушенного при обстреле российскими силами здания. Харьков, 11 июля 2022 г.
Спасатели разбирают завалы разрушенного при обстреле российскими силами здания. Харьков, 11 июля 2022 г.   -   Авторское право  Evgeniy Maloletka/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

От Харькова до Херсона - вдоль линии фронта жители населённых пунктов продолжают испытывать на себе все ужасы и тяготы войны.

Число погибших в результате ракетного удара российских ВКС по жилому дому в городе Часов Яр возросло до 34 человек.

В минувшие сутки при обстреле жилых кварталов в Харькове погибли шесть гражданских лиц, раненых - больше 30, сообщают местные власти.

Москва утверждает, что в ночь на вторник украинские силы нанесли удар по подконтрольной России Новой Каховке Херсонской области. Взорвались склады с селитрой. Повреждены рынок, больница и дома. По данным местной администрации, погибли по меньшей мере семь мирных жителей, десятки пострадали. Киев настаивает, что ВСУ вели обстрел военных объектов, а погибших - больше ста, но все они - российские военнослужащие. Проверить информацию от обеих сторон не представляется возможным.

"Мы победим в любом случае. Просто, какая будет цена? Чем больше вооружения мы получаем, тем реже они начинают стрелять. Их склады с боеприпасами подрывают, а они в ответ толком не стреляют", - уверен украинский солдат. 

Тем временем, Белый дом утверждает, что Иран планирует передать России несколько сотен беспилотных летательных аппаратов, в том числе те, которые могут нести вооружение.

Джейк Салливан, помощник президента США по нацбезопасности:
"Неясно, поставил ли Иран уже какой-либо из этих беспилотников в Россию. Но это лишь один пример того, что Россия обращается к таким странам, как Иран за техническими средствами, которые используются <...> или использовались до того, как мы обеспечили прекращение огня в Йемене, для атак на Саудовскую Аравию. Поэтому мы будем вносить свой вклад в обеспечение эффективной обороны Украины”.

По данным британской разведки, российские ВС захватили Григоровку и продолжают медленно, но продвигаться в Донецкой области к Краматорску и Славянску, параллельно реорганизуясь и перегруппировываясь для новых наступлений.