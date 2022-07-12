Датчанин Магнус Корт Нильсен выиграл 10-й этап гонки "Тур де Франс"

Датчанин Магнус Корт Нильсен стал победителем десятого этапа велогонки "Тур де Франс". Он преодолел дистанцию в 148,5 километров за 3 часа 18 минут и 50 секунд. Вторым финишировал австралиец Николас Шульц, а третьим — испанец Луис Леон Санчес.

За 36 километров до финиша гонку пришлось прервать на десять минут из-за экоактивистов, которые пытались привлечь внимание к проблеме изменения климата: около десяти человек с дымовыми шашками и в футболках с надписью "У нас осталось только 989 дней" сели на трассу и приклеили руки к асфальту. Полиции пришлось буквально отдирать их от дороги.

В общем зачете пока лидирует словенец Тадей Погачар, несмотря на то, что в этом этапе он приехал к финишу двадцатым.

Следующий, 11-й этап "Тур де Франс", начнется в городе Альбервиль и завершится в Альпах, на высокогорном перевале Коль-дю-Гранон.