Финиш в гордом одиночестве. Немец Нильс Политт - победитель 12-го этапа "Тур де Франс".

Гонка по дистанции в 159 километров из Сен-Поль-Труа-Шато в Ним прошла в четверг. Ещё в её начале группа из 13 гонщиков, включая представителя Bora-Hansgrohe, оторвалась от пелотона. А за 12 километров до финиша Политт пошёл в атаку. Итог - первый успех немца на престижной веломногодневке.

В "жёлтой майке лидера" остаётся Тадей Погачар.

Вслед за Политтом - на втором месте - завершил гонку испанец Иманоль Эрвити. Третий - австралиец Харри Суини.

Борьбу за лидерство в общем зачёте со словенским гонщиком ведут колумбиец Ригоберто Уран - он второй - и датчанин Йонас Вингегор - он замыкает тройку.

Следующий этап "Тур де Франс" пройдёт 9 июля между Нимом и Каркасоном. Участкам предстоит преодолеть 220 километров.