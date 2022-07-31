Нидерландка Аннемик ван Влёйтен выиграла "Тур де Франс" среди женщин

Олимпийская чемпионка из Нидерландов Аннемик ван Влёйтен выиграла первую за 34 года велогонку "Тур де Франс" среди женщин.

Несмотря на то, что на последнем этапе ей пришлось несколько раз сменить велосипед из-за технических проблем, на финальном подъеме к вершине Ла-Планш-де-Бель-Фий гонщица оставила конкуренток из пелотона далеко позади, финишировав на полминуты раньше своей соотечественницы Деми Воллеринг. Таким образом Аннемик ван Влёйтен выиграла почти четыре минуты в общем зачете, хотя и оставила Деми Воллеринг гороховую майку победу в горной классификации.

Третье место в женской "Большой петле" заняла велогонщица из Польши Катаржина Невядома.