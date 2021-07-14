Тур де Франс: Погачар снова впереди

Словенец Тадей Погачар из команды "Тим Эмирейтс" подтвердил статус безоговорочного лидера пелотона на Тур де Франс, выиграв королевский, 17-й этап этой престижной супермногодневки с финишем в подъем высшей категории сложности Коль дю Порте.

Погачар атаковал на середине этого подъема и увез с собой датчанина Юнаса Вингегарда и эквардорца Ричарда Карапаса, которых затем обошел на финишной прямой.

Вингегард и Карапас также могут занести этап себе в актив, поскольку они смогли оторваться от колумбийца Ригоберто Урана и подняться на второе и третье места в общем зачете соответственно. Жёлтую майку лидера сохраняет на своих плечах действующий чемпион Погачар, отрыв которого от Вингегарда вырос до 5 минут 39 секунд.

В четверг участников Тур де Франс ждет последний Пиренейский этап с финишем в подъем высшей категории сложности Лус Ардиден.