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Украина

138-день войны в Украине: новые удары по Харькову, взрывы в Новой Каховке

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Украинские спасатели работают на месте ракетного удара по жилому квартала в Харькове
Украинские спасатели работают на месте ракетного удара по жилому квартала в Харькове   -   Авторское право  Evgeniy Maloletka/AP

Российские снаряды продолжают падать украинские города. В понедельник по меньшей мере 6 человек были убиты и более 30 ранены в результате взрыва в северо-восточном Харькове, втором городе страны. Украинские власти сообщили, что в занятой российскими войсками Новой Каховке Херсонской области в понедельник вечером ВСУ при помощи американских артсистем HIMARS уничтожили склады боеприпасов оккупантов. Представители контролирующих город сил утверждают, что удар ВСУ привел к взрыву на складах с минеральными удобрениями, есть пострадавшие, повреждены рынок, больница и дома. 

А число погибших в результате обстрела жилого дома в Часов Яре в Донецкой области выросло до 33 человек. Девять человек были спасены, их вынесли из-под завалов живыми.

Но для Москвы война не ограничивается действиями на линии фронта. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об ускоренном предоставлении российского гражданства всем украинцам, а не только на территориях, уже оккупированных его армией. У России свои планы в отношении этих территорий. В понедельник выехал первый поезд из разрушенного Мариуполя в Волноваху Донецкой области.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте впервые с начала войны посетил Киев. Он описал разрушения, вызванные российским вторжением, как "полную противоположность цивилизации и порядочности". Рютте пообещал и дальше помогать Украине в военном и экономическом плане. Мы должны быть готовы, потому что "война может продолжаться", предупредил он, в тот день, когда Россия вновь частично перекрыла подачу газа в Европу. 

Президент Украины назвал опасным исключением санкционную уступку Канады по возвращению в Германию отремонтированных компанией Siemens Canada турбин для "Северного потока-1". По его словам, любая уступка воспринимается Москвой как стимул для дальнейшего давления и она попытается не просто максимально ограничить, а полностью прекратить поставки газа в Европу в самый острый момент

Из-за ситуации в Украине правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от российского газа, заключив новые договорённости с Алжиром, Анголой и Конго и рядом других стран. В конце июня доля поставок российского газа была снижена с 40% до 25%. В Риме заявляют, что способны и далее снижать свою зависимость от российского газа достичь независимости от поставок из РФ к 2024 году.