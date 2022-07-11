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Украина

Ракетный удар по городу Часов Яр: идут поиски выживших

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Спасатели ведут разбор завалов многоквартирного дома в Часовом Яру Донецкой области после обстрела. 10 июля 2022 г.
Спасатели ведут разбор завалов многоквартирного дома в Часовом Яру Донецкой области после обстрела. 10 июля 2022 г.   -   Авторское право  Nariman El-Mofty/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Сотрудники МЧС продолжают поиски выживших под завалами многоквартирного жилого дома в городе Часов Яр на востоке Украины. В него в ночь на воскресенье попала российская ракета.

Как сообщается, за более чем сутки спасательных работ живым из под руин удалось вызволить одного человека. Ещё около 30 - числятся пропавшими без вести. Всего в результате обстрела погибли по меньшей мере 15 человек.

Разбирать завалы спасателям помогают местные жители, ещё не оправившиеся от шока. В этом квартале города с 12-тысячным населением живут в основном семьи рабочих близлежащих заводов.

"Мой сын - ему 32 года - пошёл посмотреть, куда пришёлся удар. Он выскочил в проход, произошёл второй удар. И их обоих с отцом выбило в коридор вместе с дверями", - рассказывает местная жительница по имени Оксана. 

Президент Украины отреагировал на на произошедшее в видеообращении. Владимир Зеленский сказал, что те, кто наносил удары, "намеренно убивают мирных граждан" и "понесут за это наказание".

Российская сторона называет информацию "фейком", продолжая утверждать, что не ведёт обстрел гражданских объектов. В Минобороны страны сообщили, что в Часовом Яру ВКС России уничтожили ангар с американскими гаубицами.

Между тем, Киев призвал жителей оккупированных районов Херсонской области срочно эвакуироваться, так как ВСУ готовятся к контрнаступлению.