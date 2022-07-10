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Украина

Проблемы с вывозом украинского зерна

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22 млн тонн зерна заблокированы в Украине
22 млн тонн зерна заблокированы в Украине   -   Авторское право  MIGUEL MEDINA / AFP

Аграрии Украины в условиях войны собрали первый миллион тон зерна. Между тем по оценкам украинского правительства, около 22 млн тонн зерна прошлогоднего урожая заблокированы в стране.

Киев обвиняет Москву в блокаде черноморских портов. От экспорта украинского зерна зависит продовольственная безопасность стран Европы, Северной Африки и Азии.

"Нет хорошей цены, зернохранилища больше не принимают, людям приходится зерно просто тут оставлять. Здесь недалеко находится линия фронта. В любой момент все может быть уничтожено бомбами или, как сейчас, пожарами". — говорит глава фермерского хозяйства в Днепропетровской области Юрий Вакуленко.

Украинские военные сообщают, что в последнее время силы РФ поджигают поля фермеров снарядами и тепловыми пушками в Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях.

Сегодня этот ангар в Киевской области должен быть пустым и ждать нового урожая. Но хранилище заполнено зерном, которое невозможно вывезти. Александр Чубук говорит: "Наше украинское зерно сегодня не может попасть на международный рынок, потому что порты не работают. Морской путь был основным. Из-за этого снизился спрос на зерно. Сейчас разрабатываются новые маршруты через Европу. Но Европа не может справиться с такими большими объемами зерна, которые мы производим"

Москва отвергает обвинения в блокаде. В минобороны Турции утверждают, что в ближайшие дни появятся изменения в вопросе создания зернового коридора.

Украина же пока вынуждена восстанавливать речные порты на реке Дунай, которые не использовались с советских времен.