Война в Украине: обстрел жилого дома в Часов Яре

По меньшей мере 15 человек погибли в городе Часов Яр на востоке Украины, когда российская ракета попала в многоквартирный жилой дом, ещё более 20 человек могут оставаться под завалами: спасатели установили голосовой контакт как минимум с тремя людьми. Об этом сообщили в воскресение местные власти, отметив, что город с населением около 12 000 человек был обстрелян ракетами "Ураган", выпущенными из бортовых систем грузовиков.

Ирина Шулимова, местная жительница, говорит:

"Всех людей, которые здесь жили, знала я. А сейчас нам говорят, что маленький ребёнок погиб. А здесь была только одна семья с маленьким ребёнком, больше не было. Не знаю... Ирина и маленький ребёнок, 9-летний. Тут пришли искать своих: "Кто выехал? Кого вывезли? Как? Где? Что? Я не знаю!"

Россия удар по мирным жителям отрицает, называя информацию "фейком". Минобороны РФ заявило, что "в районе Часова Яра из высокоточного оружия был нанесён удар по ангару с американскими гаубицами и украинским военным", якобы занявшим позиции в жилых домах.

Часов Яр находится примерно в 20 км к юго-востоку от Краматорска, города, который, как ожидается, станет главной целью российских войск, продвигающихся на запад.

Донецкая область наряду с Луганской входит в состав Донбасса, где пророссийские сепаратисты сражаются с украинскими войсками с 2014 года. На прошлой неделе россияне захватили город Лисичанск, последний крупный оплот украинского сопротивления в Луганской области.