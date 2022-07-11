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Сирия

Сирия: 4 миллиона жителей зависят от работы КПП "Баб-эль-Хава"

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Конвой с гуманитарной помощью ООН в ожидании отправки в пригороды Дамаска.
Конвой с гуманитарной помощью ООН в ожидании отправки в пригороды Дамаска.   -   Авторское право  Uncredited/AP

Доставка гуманитарной помощи четырём миллионам жителей сирийских районов, находящихся под контролем воюющих с режимом Асада группировок, под вопросом. 10 июля 2022 года истёк срок работы единственного остающегося на границе КПП "Баб-эль-Хава".

Сотрудник отдела по связям с общественностью Мазен Аллуш заявил:

"Мы подтверждаем, что неспособность принять какое-либо решение и эффиктивные меры по расширению механизма трансграничной помощи - предвестник к масштабному и неконтролируемому голоду, прямая угроза продовольственной безопасности для более чем четырех миллионов граждан, населяющих регион".

Страны Запада активно выступают за продление его работы - так грузы могут попадать в эту часть Сирии напрямую через Турцию, минуя официальный Дамаск. Россия на заседании Совета Безопасности ООН наложила вето на cоответсвующий проект резолюции. 

Переговоры продолжаются.

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