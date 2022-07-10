До 11 человек возросло число погибших в результате обстрела Часова Яра

Российские военные получили награды за "героизм", проявленный в ходе "специальной военной операции". Медали военнослужащим вручал замминистра обороны Николай Панков прямо, как сообщили в ведомстве, на передовой в сампопровозглашенной ЛНР. В начале июля российская армия вышла на границы Луганской области.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с главой Сената Франции Жераром Ларше и поблагодарил его за то, что Париж выразил готовность активно помогать с восстановлением Черниговской области.

"Только за одни сутки Россия ударила по Николаеву, Харькову, Кривому Рогу, по городам в Запорожской области. Била прицельно по жилому сектору -- абсолютно сознательно, намеренно. Целилась прямо по обычным домам, гражданским объектам, людям. Есть жертвы – погибшие, раненые. Ни на день не прекращаются жестокие удары российской артиллерии по Донбассу - Славянское направление, Бахмут, Авдеевка. Остановить такие террористические действия можно только оружием: современным и мощным", — заявил Владимир Зеленский в видеообращении.

Между тем накануне вечером российская армия обстреляла город Часов Яр в Донецкой области. В результате удара был разрушен пятиэтажный жилой дом, под завалами могли оказаться больше сорока человек. По меньшей мере 11 жителей погибли, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ночь на воскресенье российские войска вновь обстреляли Харьков. Разрушено здание школы и один из жилых домов. Погибших нет, был госпитализирован мужчина 62-ух лет. Кроме того, повреждена территория детского санатория, сообщила Харьковская областная прокуратура.