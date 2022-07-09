Война в Украине: Донецкая область под обстрелом

Российские войска ведут интенсивные обстрелы Донецкой области, и США пообещали увеличить военную поддержку Киеву. По словам высокопоставленного представителя Пентагона, новая военная помощь США в размере 400 млн долларов, которая включает в себя 4 реактивные системы залпового огня HIMARS и 155-мм снаряды, улучшит возможности Украины по нанесению ударов по оружейным складам и цепочкам поставок российской армии.

С момента российского вторжения Вашингтон уже предоставил Украине военную помощь на сумму 6,9 млрд долларов.

Украинский город Барвинково в Харьковской области ежедневно подвергается беспощадным артиллерийским обстрелам, но, несмотря на это, люди начали возвращаться домой после массовой эвакуации, организованной два месяца назад.

"Куда идти? Назовите здесь хоть одно безопасное место, где не стреляют, - говорит один из вернувшихся жителей. - Уйти? Всё равно ракеты достают и летят туда".

В пятницу люди продолжали покидать Донецкую область Украины, поскольку российские войска вели огонь из тяжёлой артиллерии. Ежедневно из района на эвакуационных поездах выезжает около 300 человек, но в регионе остаётся около 350 тысяч жителей, как сообщил ранее на этой неделе донецкий губернатор Павел Кириленко.

"Вся линия фронта находится под постоянным обстрелом, - написал он в пятницу вечером в Telegram. - В сторону Донецка продолжают стрелять... Бахмут обстреливают, Славянск обстреливают день и ночь, Краматорск".

Ранее в тот же день Кириленко сообщил о 6 погибших и 21 раненом за сутки в результате обстрелов региона. По его словам, в российской армии "идёт перегруппировка, а точнее переформирование группировок и подготовка новых действий в Славянске, Краматорске, Бахмуте".

В Харьковской области (северо-восток) в результате российских бомбардировок за сутки погибли 4 мирных жителя и 9 получили ранения. Об этом сообщил губернатор Олег Синегубов.

По данным Международной организации по миграции (МОМ) и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), более 6 млн украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Это в дополнение к 5,5 млн, зарегистрированным в качестве беженцев в других европейских государствах с момента начала российского вторжения 24 февраля.