Российская армия ведёт наступление

Российские военные нанесли удары по Харькову, где, как заявляют местные власти, в результате разрушены несколько зданий. На востоке Украины продолжилось наступление российских войск, украинские военные заявляют, что по ряду направлений отразили атаки. При этом обе стороны понесли потери. Страдает и гражданское население – по данным украинских властей от обстрелов погибли восемь мирных жителей, 25 получили ранения. На территории непризнанных ЛНР и ДНР жертвами обстрелов украинской артиллерии стали двое детей, ещё восемь человек были ранены.

Представитель Минобороны России заявил об ударах по Харьковской и Донецкой областям, где «ВКС высокоточными ракетами уничтожили две пусковые установки американского производства» и два склада боеприпасов.

При этом украинская армия держит оборону, зачастую используя бронетехнику, оставшуюся с советских времён. Многие из воюющих сейчас не являются профессиональными военными:

– Поначалу было тяжело, а сейчас как бы привыкли. Я, вообще, местный, тут рядом прямо живу. Поначалу было тяжело осознавать, что у тебя дома война.

– Главное, чтобы не падал моральный дух, и не занижать самому себе. И всё будет отлично. Всё будет Украина.

Между тем в Киеве прошла встреча премьер-министра Ирландии Михола Мартина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский лидер отметил, что артиллерия, поставленная странами Запада, «работает очень мощно» и наносит серьёзные удары по военным складам на занятых российской армией территориях.