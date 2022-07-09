Британская бронетехника на украинском фронте

Британская бронетехника поступает на передовые позиции украинской армии в Донбассе. Общий объём военной помощи Лондона Киеву оценивается примерно в 2 млрд фунтов. Речь идёт, в том числе, о системах залпового огня и противотанковых комплексах. Украинские военные просят о наступательных вооружениях.

Тем временем в Великобритании начала обучение первая группа украинских военнослужащих и добровольцев, которым предстоит иметь дело с новым оружием. В общей сложности британские инструкторы должны будут подготовить около 10 тыс. украинцев.

Обучение необходимо. Когда вы воюете с таким противником как Россия, вы должны быть уверены, что сможете сделать всё, что в ваших силах. Этим мы и занимаемся. Бен Уоллес министр обороны Великобритании

Суббота в зоне боевых действий была отмечена прежде всего новыми артиллеристскими и ракетными ударами. Москва вновь заявляет об уничтожении зарубежной техники, на этот раз в сводке говорится о складе с американскими гаубицами. Киев обвиняет Россию в новых обстрелах гражданских объектов и заявляет, что сдерживает попытки противника подойти к Харькову.

В этом городе вновь были слышны взрывы в жилых массивах. Разрушен дом в центре Харькова, ранены шесть человек. Украинская прокуратура утверждает, что это была баллистическая ракета «Искандер». Ранее Москва неоднократно отвергала обвинения в ударах по мирному населению и заявляла, что уничтожает высокоточным оружием только военные цели.