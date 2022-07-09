English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Украина

Британская бронетехника на украинском фронте

Access to the comments Комментарии
 Андрей Позняков
euronews_icons_loading
Разгрузка бронетранспортёра FV103 Spartan близ линии фронта в Донбассе.
Разгрузка бронетранспортёра FV103 Spartan близ линии фронта в Донбассе.   -   Авторское право  MIGUEL MEDINA / AFP

Британская бронетехника поступает на передовые позиции украинской армии в Донбассе. Общий объём военной помощи Лондона Киеву оценивается примерно в 2 млрд фунтов. Речь идёт, в том числе, о системах залпового огня и противотанковых комплексах. Украинские военные просят о наступательных вооружениях.

Тем временем в Великобритании начала обучение первая группа украинских военнослужащих и добровольцев, которым предстоит иметь дело с новым оружием. В общей сложности британские инструкторы должны будут подготовить около 10 тыс. украинцев.

Обучение необходимо. Когда вы воюете с таким противником как Россия, вы должны быть уверены, что сможете сделать всё, что в ваших силах. Этим мы и занимаемся.
Бен Уоллес
министр обороны Великобритании

Суббота в зоне боевых действий была отмечена прежде всего новыми артиллеристскими и ракетными ударами. Москва вновь заявляет об уничтожении зарубежной техники, на этот раз в сводке говорится о складе с американскими гаубицами. Киев обвиняет Россию в новых обстрелах гражданских объектов и заявляет, что сдерживает попытки противника подойти к Харькову.

В этом городе вновь были слышны взрывы в жилых массивах. Разрушен дом в центре Харькова, ранены шесть человек. Украинская прокуратура утверждает, что это была баллистическая ракета «Искандер». Ранее Москва неоднократно отвергала обвинения в ударах по мирному населению и заявляла, что уничтожает высокоточным оружием только военные цели.