English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
мир

Босния и Герцеговина: мотопробег в память о жертвах резни в Сребренице

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Женщина молится у могилы убитого родственника в мемориальном комплексе в Потокари неподалеку от Сребреницы. 8 июля 2022
Женщина молится у могилы убитого родственника в мемориальном комплексе в Потокари неподалеку от Сребреницы. 8 июля 2022   -   Авторское право  AP Photo/Armin Durgut

В память о жертвах резни в Сребренице, где 11 июля 1995 были убиты 8 тысяч боснийских мусульман, прошел мотопробег. Около 150 мотоциклистов из Боснии и Герцеговины, Хорватии, Словении, Италии, Германии, Турции и США выехали из города Бихач, чтобы пересечь Боснию и Герцеговину с запада на восток и к понедельнику добраться до Сребреницы. 11 июля там будут захоронены останки еще 50 жертв геноцида.