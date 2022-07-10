Босния и Герцеговина: мотопробег в память о жертвах резни в Сребренице

В память о жертвах резни в Сребренице, где 11 июля 1995 были убиты 8 тысяч боснийских мусульман, прошел мотопробег. Около 150 мотоциклистов из Боснии и Герцеговины, Хорватии, Словении, Италии, Германии, Турции и США выехали из города Бихач, чтобы пересечь Боснию и Герцеговину с запада на восток и к понедельнику добраться до Сребреницы. 11 июля там будут захоронены останки еще 50 жертв геноцида.