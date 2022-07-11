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мир

Босния и Герцеговина: 27 лет резне в Сребренице

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Боснийская женщина оплакивает своего мужа, тело которого собираются захоронить. 11 июля 2022
Боснийская женщина оплакивает своего мужа, тело которого собираются захоронить. 11 июля 2022   -   Авторское право  AP Photo/Armin Durgut

Со дня резни в Сребренице прошло уже ровно 27 лет, но тела жертв хоронят до сих пор. В понедельник, в годовщину убийства восьми тысяч боснийских мусульман боснийскими сербами, признанного судом в Гааге геноцидом, останки еще 50 человек были преданы земле. Нура Месанович сегодня хоронит мужа и брата.

"Мы обнаружили фрагменты тел пять лет назад. Мы ждали, что найдем еще, но этого не произошло, поэтому мы р ешили захоронить то, что есть. Еще один мой брат так и не был найден. Другой брат уже был похоронен", — рассказывает она.

В день 27-ой годовщины резни в Сребренице в Боснию и Герцеговину приехали тысячи обычных людей, политиков и религиозных лидеров. В городе Мостар, одном из наиболее пострадавших во время Боснийской войны, с восстановленного Старого моста в реку Неретву сбросили цветы и прыгнули в воду.

"Это очень грустно. Каждый год мы вспоминаем об этом прыжком, после которого не звучат аплодисменты. Думаю, мы никогда этого не забудем", — говорит один из местных жителей.

В понедельник правительство Нидерландов впервые принесло извинения семьям погибших в Сребренице за то, что нидерландские миротворцы, находившиеся в стране, не смогли защитить мальчиков и мужчин от армии сербов.

В свою очередь в Брюсселе отметили, что в 1995 году Европа потерпела поражение, и добавили, что после убийств и военных преступлений в Украине на континенте обязаны помнить геноцид в Сребренице как часть общей европейской истории.