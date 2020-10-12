Кинофильм о резне в Сребренице

Кинофильм о массовом убийстве мусульман Сребреницы впервые показан широкой публике в Боснии и Герцеговине. В ленте боснийского режиссера Ясмилы Жбанич "Камо грядеши, Аида?" об одном из самых масштабных конфликтов на территории послевоенной Европы рассказывается с помощью истории переводчицы ООН, которая пытается спасти свою семью.

Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивалях в Венеции и Торонто.

На кинопоказ в мемориальном центре Поточари были приглашены родственники жертв. Фильм посмотрела Алмаса Шекович: "Я не могла не думать о брате. Его имя можно найти в расположенной здесь мемориальной комнате, в списке погибших. Я не могу не думать о нем, о моей сестре, о другом брате, маме, обо всем, что нам пришлось здесь пережить. Я вспомнила все звуки и запахи , вспомнила обо всем что произошло в 1995 году".

Кинорежиссер Ясмила Жбанич говорит: "Спустя много лет мы наконец-то сняли фильм, который люди могут посмотреть и пережить все эмоции. Они смотрят фильм на этом месте. И я надеюсь, что это даст им своего рода ощущение завершенности, катарсис".

Лента "Камо грядеши, Аида?» номинирован на премию американской киноакадемии "Оскар" в категории лучший иностранный фильм.