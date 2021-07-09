Марш памяти жертв резни в Сребренице

Традиционный "Марш мира и памяти" стартовал в Боснии и Герцеговине в годовщину резни в Сребренице.

В 100-километровый путь из города Низука в Поточари отправились около трёх тысяч человек. Среди них - выжившие в трагедии и потомки жертв.

Это маршрут, по которому в июле 1995 года жители Сребреницы бежали из города, когда его захватили боснийские сербы. Не менее 8 тысяч мужчин и мальчиков были убиты.

Участники шествия, которой продлится около трёх дней, транслировали призыв к человечеству не повторять ошибок прошлого.