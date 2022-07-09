Япония принимает соболезнования

В Японию течёт поток соболезнований в связи с потерей Синдзо Абэ, который руководил правительством страны дольше всех его предшественников, прежде чем уйти в отставку в 2020 году. Индия и Непал объявили однодневный национальный траур в знак уважения к политику,

Катафалк с телом Синдзо Абэ был доставлен в субботу в его дом в Токио. На месте, где был убит экс-премьер, люди стоят в очереди, чтобы отдать ему последнюю дань уважения.

Японцы потрясены случившимся:

"Он внес свой вклад и мог бы сделать гораздо больше для нашей страны. Это будет большой потерей для Японии".

"Невероятно видеть подобное нападение в очень безопасной Японии. Невероятно, что кто-то мог иметь при себе такое оружие".

Похороны бывшего премьер-министра Японии, застреленного в пятницу во время предвыборной речи, запланированы на вторник, 12 июля.

Соболезнования поступают со всего мира. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил:

"Мы все в шоке. Абэ был старейшим министром Японии, хорошим другом Европы. Он много сделал для дружбы между Японией и Европейским Союзом, а также для прогресса и стабильности в мире".

В США президент страны Джо Байден лично посетил посольство Японии и сделал запись в книге соболезнований.

"Я хочу сказать всего несколько слов об ужасающем, шокирующем убийстве моего друга, премьер-министра Японии Абэ. Я молюсь о его жене и семье, а Соединенные Штаты солидарны с нашим союзником, Японией".

В Нью-Йорке Совет Безопасности ООН почтил память Синдзо Абэ минутой молчания.