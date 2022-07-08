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мир

Десятки японцев возложили цветы на месте убийства Синдзо Абэ

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Мемориал на месте убийства бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в городе Нара, 8 июля 2022
Мемориал на месте убийства бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в городе Нара, 8 июля 2022   -   Авторское право  Hiro Komae/AP Photo

Десятки потрясенных японцев пришли возложить цветы к стихийному мемориалу в городе Нара, где утром в пятницу был застрелен бывший премьер-министр Синдзо Абэ. Политик принимал участие в митинге в поддержку кандидата от его партии на грядущих выборах в верхнюю палату парламента, когда ему в спину из самодельного пистолета дважды выстрелил мужчина. Синдзо Абэ на вертолете доставили в больницу, где за его жизнь больше четырех часов боролись двадцать врачей, но экс-премьера не удалось спасти.

Убийцу задержали на месте: им оказался 41-летний бывший военный моряк Тэцуя Ямагами. Следователи пока не разглашают подробностей, кроме нескольких деталей.

"Что касается подозреваемого, то после задержания Тэцуя Ямагами рассказал следователям о том, что испытывал неприязнь к определенной группе и что это заставило его совершить это действие против бывшего премьер-министра Абэ. Он считал, что Абэ связан с этой группой лиц", — заявил главный следователь Кацухиса Ямамура.

Синдзо Абэ становился премьер-министром Японии два раза и в итоге продержался на этом посту дольше, чем какой-либо другой глава японского правительства. За это время он встретился с Владимиром Путиным почти 30 раз, в Москве подчеркивали, что президент России общался с ним на "ты".