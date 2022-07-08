Уимблдон: неожиданные финалисты

Новак Джокович одержал победу в полуфинале на траве Уимблдона над 12-й ракеткой мира Кэмероном Норри. Первый сет остался за британцем. Встреча завершилась со счётом 2-6, 6-3, 6-2, 6-4. В воскресном матче на Центральном корте действующий победитель Уимблдона сразится с австралийцем Ником Кирьосом, попавшим в финал после того, как Рафаэль Надаль снялся с турнира из-за травмы.Для серба это будет 32-й решающий матч в карьере на турнирах большого шлема. У женщин за титул сыграют представительница Казахстана Елена Рыбакина и Онс Жабер из Туниса.

Майкл Кёрн, спортивный репортёр: "Обе спортсменки никогда не доходили до финала на турнирах Большого Шлема, и в лучшем случае играли в четверть-финале. Для Жабер это был Открытый чемпионат Австралии в 2020-м, а для Рыбакиной_–"Ролан Гаррос" в прошлом году. Обе теннисистки в предвкушении важнейшей схватки. В преддверии лондонских матчей Жабер одержала победу на берлинском женском турнире, так что у нее уже есть опыт побед на травяных кортах. Это будет захватывающий финал и важная веха в карьере спортсменок, ведь для победительница завоюет свой первый титул Большого шлема_".

Помимо женского финала в одиночной разряде в субботу состоится финальный матч среди мужчин, в котором сразятся парники Эбден и Перселл из Астралии и хорваты Мектич и Павич.

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