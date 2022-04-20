Уимблдон: россиян и белорусов не допустят

Российские и белорусские спортсмены не будут допущены к участию в международном теннисном турнире, который ежегодно проводится в Уимблдоне, одном из пригородов британской столицы.

Ожидалось, что в соревнованиях примет участие вторая ракетка мира Даниил Медведев, а также ряд других сильнейших теннисистов из России и Беларуси, среди которых Андрей Рублев – обладатель Кубка Дэвиса и Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов. Но организаторы отстранили их, мотивируя своё решение российско-украинским кризисом. Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, осудил этот шаг: «Россия – очень крепкая теннисная страна, наши теннисисты – в верхних строчках мирового рейтинга, и от их отстранения пострадают сами соревнования. Недопустимо в очередной раз делать спортсменов заложниками каких-то политических предубеждений, политических интриг и враждебных действий по отношению к нашей стране».

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев убрал флаг России из своего профиля в Instagram, но это, очевидно, не повлияло на организаторов турнира. В этом году он пройдёт с 27 июня по 10 июля.