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Спорт

Организаторы Уимблдона не считают недопуск россиян и белорусов дискриминацией

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Матч между Новаком Джоковичем и Маттео Берреттини на Уимблдоне 2021 года
Матч между Новаком Джоковичем и Маттео Берреттини на Уимблдоне 2021 года   -   Авторское право  Alberto Pezzali/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Организаторы Уимблдона не считают дискриминацией недопуск российских и белорусских спортсменов к турниру. При этом Мужская и Женская теннисные ассоциации такое решение осудили.

Комментируя ситуацию Президент Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Иан Хьюитт заявил, что у них было лишь два варианта - прямой запрет или принуждение игроков подписать заявления, осуждающие вторжение в Украину.

Даже если бы мы допустили российских и белорусских спортсменов с письменными заявлениями, их успех или даже просто участие в Уимблдонском турнире могли быть использованы машин ой пропаганды российского режима. И этого мы не можем допустить
Иан Хьюитт
президент Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета

Также стало известно, что Новак Джокович все же сможет защитить титул победителя Уимблдона в этом году. Игрокам не нужны будут сертификаты о вакцинации против ковида.

Именно из-за этого сербский теннисист в январе не был допущен на Открытый чемпионат Австралии и был со скандалом депортирован из страны.

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