Организаторы Уимблдона не считают недопуск россиян и белорусов дискриминацией

Организаторы Уимблдона не считают недопуск россиян и белорусов дискриминациейКомментарии
Организаторы Уимблдона не считают дискриминацией недопуск российских и белорусских спортсменов к турниру. При этом Мужская и Женская теннисные ассоциации такое решение осудили.
Комментируя ситуацию Президент Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Иан Хьюитт заявил, что у них было лишь два варианта - прямой запрет или принуждение игроков подписать заявления, осуждающие вторжение в Украину.
Также стало известно, что Новак Джокович все же сможет защитить титул победителя Уимблдона в этом году. Игрокам не нужны будут сертификаты о вакцинации против ковида.
Именно из-за этого сербский теннисист в январе не был допущен на Открытый чемпионат Австралии и был со скандалом депортирован из страны.
Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.