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Спорт

Определились финалистки Уимблдона

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 Alexander Kazakevich
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Елена Рыбакина и Онс Жабер
Елена Рыбакина и Онс Жабер   -   Авторское право  AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Теннисистка из Туниса Онс Жабер стала первой финалисткой Уимблдона. В трёх сетах вторая ракетка мира обыграла спортсменку из Германии Татьяну Марию со счётом 6:2, 3:6, 6:1. Немка занимает 103-е место в мировом рейтинге.

За титул Жабер сыграет с победительницей второго полуфинального матча на лондонской траве – 23-летней представительницей Казахстана Еленой Рабыкиной, одержавшей победу над румынкой Симоной Халеп. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:3.

Москвичка, выступающая за Казахстан, занимает 23-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Рыбакина и Жабер вышли в финал турнира Большого шлема впервые в карьере.

В этом году на Уимблдоне не разыгрываются рейтинговые очки, поскольку организаторы отстранили от участия в турнире спортсменов из России и Беларуси на фоне войны в Украине.

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