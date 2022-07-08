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Украина

Донбасс: "оперативная пауза" и новые обстрелы

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 Alexander Kazakevich
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Разрушения в Славянске, 8 июля 2022 года
Разрушения в Славянске, 8 июля 2022 года   -   Авторское право  MIGUEL MEDINA/AFP

Стратегической целью россиян в Донбассе остаётся продвижение к городским районам Славянска и Краматорска. Об это заявили в Минобороны Великобритании со ссылкой на разведку. В ведомстве полагают, что в настоящее время российские силы взяли паузу и вероятно готовятся к наступлению на Северск, который находится в 8 километрах от линии фронта.

Накануне в российском военном командовании подтвердили, что бойцам предоставлена "возможность отдохнуть". Тем не менее украинский Генштаб заявляет, что армия России на протяжении пяти дней ведёт бои за несколько сел, расположенных у административных границ Луганской области, что означает, что регион не занят полностью. Владимир Зеленский заявил о масштабных разрушениях на Луганщине, добавив, что Россия "оккупировала руины Луганской области".

По словам главы Донецкой области Павла Кириленко, за последние сутки в регионе погибли 6 мирных жителей, 21 человек пострадали.

В самопровозглашённой ДНР заявляют, что Донецк подвергся интенсивному артиллерийскому обстрелу, сообщается об убитой мирной жительнице, четверо ранены в Горловке.

Минобороны Россииотчиталось о гибели 150 военнослужащих ВСУ в Краматорске в результате удара военно-космических сил. На южном направлении Москва заявляет об уничтожении двух британских установок Harpoon в Одесской области.

В Киеве сообщили, что за последние сутки россияне потеряли около 250 военных – в основном на краматорском направлении. Россия не комментирует свои потери с марта. 

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